أخبار مصر | برلمانية: لاخوف على مصر وشعبها في ظل قيادتها الأمينة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: لاخوف على مصر وشعبها في ظل قيادتها الأمينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت فايقة فهيم، عضوة مجلس النواب: إن مناورة "حسم 2020" تُوجِّه تحذيرا شديد اللهجة لأي شخص تُسوِّل له نفسُه- مجرَّد التفكير- في الاعتداء على حُرُمات وثوابت مصرية، أو المساس بأمنها وسلامة شعبها وأرضها وحقوقها.

وأضافت في بيان اليوم الاثنين، أن مصر القوية الراسخة التي يضع لها الجميع ألف اعتبار، ذات الثقل الإقليمي والدولي رجعت بقوة بفضل الرئيس السيسي الذي نجح فيما فشل فيه غيره.

وتابعت أن هناك حدثين ذات دلالة ورسالة لكل ذي عينين، الحدث الأول هم "حسم 2020"، وما فيها من تدريبات ومناورات حيَّة شهدتها جبهتنا الغربية، أثبتت خلالها جدارة وتفوّقا عسكريًّا ملحوظًا، فى تعاملها فى مختلف الظروف والصعوبات، لمواجهة التحدّيّات الخطيرة التى تتربّص بمصرنا الحبيبة هذه الأيام من جهات عِدَّة.

وأوضحت أن الحدث الثانى، فهو افتتاح مشروع الأسمرات 3 ضمن المبادرات الرئاسية بتوفير "حياة كريمة" لكل مصري، والسعي نحو الانتهاء بل القضاء تماما على العشوائيات فى مصرنا الحبيبة.

وأشارت إلى أن هناك رابط قوي ومتين، يتمثّل فى تقوية الجبهة الداخلية، والارتقاء بالمواطِن الذي هو أساس وعَصَب بناء الدولة الحديثة المنشود، فلا خوف على مصر وشعبها في ظل قيادته الأمينة.