أخبار مصر | برلمانية: لاخوف على مصر وشعبها في ظل قيادتها الأمينة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: لاخوف على مصر وشعبها في ظل قيادتها الأمينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت فايقة فهيم، عضوة مجلس النواب: إن مناورة "حسم 2020" تُوجِّه تحذيرا شديد اللهجة لأي شخص تُسوِّل له نفسُه- مجرَّد التفكير- في الاعتداء على حُرُمات وثوابت مصرية، أو المساس بأمنها وسلامة شعبها وأرضها وحقوقها.
وأضافت في بيان اليوم الاثنين، أن مصر القوية الراسخة التي يضع لها الجميع ألف اعتبار، ذات الثقل الإقليمي والدولي رجعت بقوة بفضل الرئيس السيسي الذي نجح فيما فشل فيه غيره.
وتابعت أن هناك حدثين ذات دلالة ورسالة لكل ذي عينين، الحدث الأول هم "حسم 2020"، وما فيها من تدريبات ومناورات حيَّة شهدتها جبهتنا الغربية، أثبتت خلالها جدارة وتفوّقا عسكريًّا ملحوظًا، فى تعاملها فى مختلف الظروف والصعوبات، لمواجهة التحدّيّات الخطيرة التى تتربّص بمصرنا الحبيبة هذه الأيام من جهات عِدَّة.
وأوضحت أن الحدث الثانى، فهو افتتاح مشروع الأسمرات 3 ضمن المبادرات الرئاسية بتوفير "حياة كريمة" لكل مصري، والسعي نحو الانتهاء بل القضاء تماما على العشوائيات فى مصرنا الحبيبة.
وأشارت إلى أن هناك رابط قوي ومتين، يتمثّل فى تقوية الجبهة الداخلية، والارتقاء بالمواطِن الذي هو أساس وعَصَب بناء الدولة الحديثة المنشود، فلا خوف على مصر وشعبها في ظل قيادته الأمينة.
تطورات أزمة كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.