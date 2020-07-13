أخبار مصر | أول تحرك برلماني ضد التجارة المشبوهة لعلاج كورونا "ريمديسيفير"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تحرك برلماني ضد التجارة المشبوهة لعلاج كورونا "ريمديسيفير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب: إن هناك انتشار متزايد من قبل معدومي الضمير لاستغلال أزمة مرضى فيروس كورونا المستجد، مع رصد شبكات إجرامية تتلاعب بمشاعر المصابين وتستغل بحثهم وراء أى أمل فى العلاج والتخلص من المرض اللعين، بهدف جمع مبالغ مالية ضخمة بطرق غير شرعية وتبتعد عن أي أخلاق ودين.
وأعلنت في بيان اليوم الاثنين، تقدمها بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن انتشار تجار الأزمات والترويج المشبوه لبيع عقار ريمديسيفير المستخدم في علاج فيروس الكورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأكدت أنه مع إعلان فاعيلية عقار "ريمديسيفير"، بدأ "تجار الأزمات" في استغلال الأمر، وذلك بالحصول على العقار بطرق غير شرعية، وبيعه للمرضى في الخفاء بمبالغ تصل لـ30 ألف جنيه.
ونوهت بأن هذه التجارة المشبوهة جريمة كاملة الأركان بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولا بد من ضرورة التصدى لها بكل قوة، فضلا عن أن التجارة في عقار ريمديسيفير محرمة قانونيًا وأخلاقيًا، وعقوبتها تكون بالحبس والغرامة المالية الكبيرة.
وطالبت بتفعيل الرقابة على المستشفيات خلال الفترة المقبلة، وعدم ترك علاجات كورونا أمام أي من العاملين، حتى لا يتم تسريبها كما يحدث حاليًا.
كما طالبت عضو مجلس النواب، بالعمل على مواجهة التجارة المشبوهة بشكل حاسم وتطبيق العقوبات سريعا على التجار معدومي الضمير.
تطورات أزمة كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.