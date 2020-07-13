أخبار مصر | أول تحرك برلماني ضد التجارة المشبوهة لعلاج كورونا "ريمديسيفير"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تحرك برلماني ضد التجارة المشبوهة لعلاج كورونا "ريمديسيفير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب: إن هناك انتشار متزايد من قبل معدومي الضمير لاستغلال أزمة مرضى فيروس كورونا المستجد، مع رصد شبكات إجرامية تتلاعب بمشاعر المصابين وتستغل بحثهم وراء أى أمل فى العلاج والتخلص من المرض اللعين، بهدف جمع مبالغ مالية ضخمة بطرق غير شرعية وتبتعد عن أي أخلاق ودين.

وأعلنت في بيان اليوم الاثنين، تقدمها بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن انتشار تجار الأزمات والترويج المشبوه لبيع عقار ريمديسيفير المستخدم في علاج فيروس الكورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأكدت أنه مع إعلان فاعيلية عقار "ريمديسيفير"، بدأ "تجار الأزمات" في استغلال الأمر، وذلك بالحصول على العقار بطرق غير شرعية، وبيعه للمرضى في الخفاء بمبالغ تصل لـ30 ألف جنيه.

ونوهت بأن هذه التجارة المشبوهة جريمة كاملة الأركان بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولا بد من ضرورة التصدى لها بكل قوة، فضلا عن أن التجارة في عقار ريمديسيفير محرمة قانونيًا وأخلاقيًا، وعقوبتها تكون بالحبس والغرامة المالية الكبيرة.

وطالبت بتفعيل الرقابة على المستشفيات خلال الفترة المقبلة، وعدم ترك علاجات كورونا أمام أي من العاملين، حتى لا يتم تسريبها كما يحدث حاليًا.

كما طالبت عضو مجلس النواب، بالعمل على مواجهة التجارة المشبوهة بشكل حاسم وتطبيق العقوبات سريعا على التجار معدومي الضمير.