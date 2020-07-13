أخبار مصر | مع مراعاة الاحترازات.. دورات تدريبية استعدادًا لعودة الحركة السياحية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مع مراعاة الاحترازات.. دورات تدريبية استعدادًا لعودة الحركة السياحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت غرفة شركات السياحة مجموعة من الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالشركات السياحة وتجهيزهم لعودة حركة السياحة بعد فترة من التوقف.

وراعت الغرفة خلال التجهيز والإعداد لتلك الدورات، الظروف الحالية واستمرار انتشار فيروس كورونا، وما يشهده العالم بأثره بسببها، وتنفيذ رغبة مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر في عدم توقف قاطرة التدريب ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي.

وأكد حسام الشاعر، رئيس الغرفة، أن مجلس الإدارة وفي ظل تداعيات أزمة كورونا حرص على تنظيم عدة دورات بمختلف المجالات السياحية لتأهيل العاملين في ظل فترة التوقف وعدم فقدهم مهاراتهم التي اكتسبوها على مدار سنوات في مختلف المجالات السياحية.

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وأشار إلى أن العنصر البشري هو المحرك الحقيقي والأساسي لصناعة السياحة والذي يبذل الجميع أقصي جهد في إعداد وصقل مهارات العاملين للوصول إلى مستوى متميز وخبرة عالية تساهم في زيادة معدلات التدفق السياحي على مصر، وعدم خسارة هذا العنصر المهم في العملية السياحية.

ولفت إلى أن ما ساهم في تنفيذ تلك الدورات بكثافة ونجاح التطور التكنولوجي الكبير الذي وصلت اليه منظومة العمل بالغرفة وهي المنظومة التي حرص مجلس الإدارة علي تنفيذها فور توليه المسئولية حيث تم ميكنة كافة الأنشطة والأعمال داخل الغرفة والذي يعد أهم الإنجازات التي حققها المجلس.

ونوه بأن البنية التحتية التكنولوجية للغرفة ساهمت في إنجاز وتنفيذ تلك الدورات التدريبية التي حرص المجلس على تنفيذها بالمجان للموظفين حاملي كارنيهات الغرفة لمساعدة أكبر على الاستفادة من تلك الدورات.

ومن ناحية أخرى، بدأت الغرفة تنفيذ عدة دورات تدريبية سيتم تنفيذ بعضها باستخدام خاصية الزوم، والبعض الآخر بمقر الغرفة، وقد قام الجهاز الإداري بالغرفة بالإعداد لتك الدورات وتنفيذ توصيات مجلس الإدارة باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للدورات التي تتم بمقر الغرفة من تقليل عدد المشاركين وتحقيق التباعد وتوفير كافة السبل للوقاية من فيروس كورونا.

وتضم تلك الدورات دورة الإعلان والتسويق عبر وسائل التواصل الإجتماعي خاصة فيس بوك وإنستجرام، ودورة "منظم برامج سياحية tour operator" "ودورة تنمية مهارات البيع sales skills"، والدورة النظرية الشاملة للسائقين ودورة تحسين تواجد الشركات علي محركات البحث السياحي للمساهمة في ترويج أعمالهم وبرامجهم.