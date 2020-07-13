أخبار مصر | وصول ثاني قطارات صفقة الخط الثالث للمترو إلى ميناء الإسكندرية (صور)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وصول ثاني قطارات صفقة الخط الثالث للمترو إلى ميناء الإسكندرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بأنه تم وصول ثاني قطارات صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيفا جديدًا للعمل بالخط الثالث للمترو إلى ميناء الإسكندرية.

وأوضح، في بيان صحفى، أن هذه الصفقة سبق ووقعتها وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بإجمالي تكلفة بقيمة 317 مليــون يــورو +640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6.361 مليار جنيه.

حيث تشمل الصفقة عقد صيانة للقطارات لمدة ثماني سنوات بالإضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي روتيم وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.

و أشار الوزير إلى أن وصول القطارات الجديدة تباعا يأتي بالتوازي مع الانتهاء من تنفيذ المرحلة الرابعة وتطور الأعمال بالمرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو.

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وأشار إلى أن هذه القطارات لها مواصفات عديدة مميزة حيث يتمتع القطار بنظام تكييف هواء عالي السعة كما انه مزود بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية.

كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجاريًا في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع، مشيرا إلى أن كل هذه المميزات ستمثل نقلة مميزة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من تنزيل عربات القطار من السفينة تم وضع القطار على قضبان السكك الحديدية بالميناء تمهيدا لنقله إلى ورشة المترو بشبرا لعمل الاختبارات التجريبية تمهيدًا لضمه لأسطول القطارات العاملة حاليًا على الخط الثالث للمترو، مضيفا أن باقي القطارات ستصل تباعا وفقا للجدول الزمني المحدد.