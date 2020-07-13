أخبار مصر | القوى العاملة: تعيين 7 بينهم شاب من ذوي الهمم بشمال سيناء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تعيين 7 بينهم شاب من ذوي الهمم بشمال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت مديرية القوى العاملة بشماق سيناء، بتعيين عدد من شباب الخريجين، ومن بينهم شباي من ذوي القدرات الخاصة، بإحدي شركات القطاع الخاص.

وقال وزير القوي العاملة، محمد سعفان: إن مديرية القوي العاملة بشمال سيناء عينت 7 شباب من مختلف المؤهلات بينهم شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 104 من راغبي العمل، فضلا عن تعيين 7 منهم في منشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة عن طريق مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأوضح محمد سالم عبد المالك، مدير مديرية في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي، أنه تم تسجيل 366 عامل غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية ، كما تم صرف 5 آلاف جنيه رعاية اجتماعية من الوحدة لنحو عاملين .

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 5 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.