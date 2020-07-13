أخبار مصر | السماح للعمالة الزراعية الوافدة للأردن بالانتقال من صاحب عمل لآخر بشروط

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السماح للعمالة الزراعية الوافدة للأردن بالانتقال من صاحب عمل لآخر بشروط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان - الأردن، بخصوص إجراءات جديدة تتخذها وزارة العمل الأردنية.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـوزارة القوى العاملة، أن التقرير يتعلق بالإجراءات التي تتخذها وزارة العمل الأردنية بهدف تنظيم سوق العمل، وخاصة في القطاع الزراعي، ولتسهيل عملية انتقال العمال الزراعية الوافدة داخل القطاع الزراعي حصرا .

ومن جانبه، قال الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن: إنه في إطار المتابعة اللحظية على مدار الساعة مع وزير القوي العاملة محمد سعفان، قررت وزارة العمل الأردنية السماح للعمال غير الأردنيين العاملين والحاصلين علي تصاريح عمل في القطاع الزراعي بالانتقال من صاحب عمل إلي أي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي شريطة الحصول علي وثيقة براءة ذمة من صاحب العمل السابق وأن يكون تصريح العمل منتهي .

وأضاف كما تقرر السماح للعمال غير الأردنيين الملغي تصاريح عملهم قبل العمل بهذا القرار بالانتقال إلي أي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي.

سعف: تعيين 164 شاباً.. ومتابعة 329 منشأة احترازياً بالبحيرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بالبحيرة 164 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 6 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، فضلا عن قيام مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 329 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وقال الوزير : إن المديرية قامت بتسجيل 150 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة ، من ضمنهم 94 مشتغلين ، فضلا عن صرف 9 منح مولود بإجمالي 18 ألف جنيه .

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي ، أنه تم أيضا صرف 5 منح زواج بمبلغ 15 ألف جنيه ، ومنحتي وفاة بمبلغ 20 ألف جنيه ، و4 منح وفاة لأحد الأقارب بإجمالي 8 ألاف جنيه ، ليصل إجمالي منح الرعاية الإجتماعية التى صرفتها المديرية لهذا الشهر 61 ألف جنيه ، فضلا عن 7923 مصاريف علاج لعامل ، وحالتين عمليات جراحية.

وقررت تشكيل لجنة لمواجهة الكوارث والأزمات لتصبح غرفة عمليات المديرية على مدار 24 ساعة ونوباتجية نهارية وليلية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتطهير ورش جميع مباني المناطق والمكاتب الخارجية والداخلية التابعة للمديرية بصفة دورية على نطاق المحافظة.