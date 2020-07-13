أخبار مصر | مصر تدين إطلاق ميلشيا الحوثي صاروخين على السعودية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مصر تدين إطلاق ميلشيا الحوثي صاروخين على السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن بالغ إدانتها لقيام ميلشيا الحوثي بإطلاق صاروخين بالستيين وعدد من الطائرات المفخخة بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تم اعتراضها واسقاطها جميعًا من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن. وأكد البيان على تضامن مصر الكامل ووقوفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ودعم مصر للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي. وتُعيد مصر التأكيد على أن مثل هذه الهجمات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في اليمن، مع أهمية الاستجابة لكافة دعاوى وقف إطلاق النار حتى يتسنى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل الى حل سياسي للأزمة اليمنية، وذلك استنادًا إلى المرجعيات المتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.

تطورات أزمة كورونا وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى أمس. Advertisements وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة. وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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