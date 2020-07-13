شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدير «تأمين بني سويف» الأسبق متأثرًا بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لفظ الدكتور محمد يسري استشاري أمراض الباطنة مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف الأسبق، أنفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة بمستشفى التأمين، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين. ونعى أطباء بني سويف الفقيد، عبر صفحاتهم على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، مقدمين خالص العزاء لأسرته. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 82,070

تعافي 24,419

وفيات 3,858

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