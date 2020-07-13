شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يستقبل ثاني قطار مترو من كوريا الجنوبية للعمل بالخط الثالث (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، ثاني قطار مترو أنفاق جديد، وذلك للعمل بالخط الثالث للمترو ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيف جديد وعقد صيانة القطارات لمدة ثماني سنوات. تم إنزال قطار المترو الجديد من على متن السفينة القادمة من ميناء ماسان في كوريا الجنوبية على رصيف 66 بميناء الإسكندرية، بعد تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.

وشملت عملية الإنزال تعقيم السفينة وطاقمها وقطار المترو والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر معها، قبل أن يجري وضع القطار على قضبان السكك الحديدية بالميناء تمهيدها لنقلها إلى ورشة المترو بشبرا لعمل الاختبارات التجريبية تمهيداً لضمه لأسطول القطارات العاملة حالياً على الخط الثالث والبالغ عددها 15 قطارا. كانت الهيئة القومية لمترو لأنفاق وقعت الصفقة مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية، بإجمالي تكلفة 6 مليار و361 جنيها بواقع «317 مليون يورو + 640 مليون جنيه مصري».

وأوضحت وزارة النقل، أنه تم تمويل الشق الأجنبي من خلال قرض ميسر من الحكـومة الكورية بامتيازات عديدة «فترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة»، والباقي من الموازنة العامة للدولة. وتشمل الصفقة تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ 32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة «هيونداي» وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر. ويتميز القطار الجديد بمواصفات عديدة منها نظام تكييف هواء عالي السعة، ومزود بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية. ويشمل القطار كاميرات تليفزيونية مثبته في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

ويحوى القطار أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل، فضلا عن تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع. ومن المقرر وصول باقي القطارات تباعا، وفقا للجدول الزمني المحدد، وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد الركاب والتي ستصل إلى 450 ألف راكب/ يوم بعد افتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة، والذي ينتهي بمحطة عدلي منصور.

ميناء الإسكندرية يستقبل قطار مترو أنفاق جديد للعمل بالخط الثالث

ميناء الإسكندرية يستقبل قطار مترو أنفاق جديد للعمل بالخط الثالث

ميناء الإسكندرية يستقبل قطار مترو أنفاق جديد للعمل بالخط الثالث

ميناء الإسكندرية يستقبل قطار مترو أنفاق جديد للعمل بالخط الثالث

ميناء الإسكندرية يستقبل قطار مترو أنفاق جديد للعمل بالخط الثالث

ميناء الإسكندرية يستقبل قطار مترو أنفاق جديد للعمل بالخط الثالث

ميناء الإسكندرية يستقبل قطار مترو أنفاق جديد للعمل بالخط الثالث

ميناء الإسكندرية يستقبل قطار مترو أنفاق جديد للعمل بالخط الثالث

ميناء الإسكندرية يستقبل قطار مترو أنفاق جديد للعمل بالخط الثالث