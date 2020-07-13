شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين إطلاق الحوثيين صواريخ وطائرات مفخخة تجاه السعودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، عن بالغ إدانتها لقيام ميلشيا الحوثي بإطلاق صاروخين بالستيين وعدد من الطائرات المفخخة بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تم اعتراضها واسقاطها جميعاً من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأكد البيان على تضامن مصر الكامل ووقوفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ودعم مصر للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي.
وتُعيد مصر التأكيد على أن مثل هذه الهجمات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في اليمن، مع أهمية الاستجابة لكافة دعاوى وقف إطلاق النار حتى يتسنى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وذلك استنادًا إلى المرجعيات المتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.
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الوضع في مصر
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اصابات
82,070
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تعافي
24,419
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وفيات
3,858
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