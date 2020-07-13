شكرا لقرائتكم خبر عن عميد ألسن عين شمس تتفقد امتحانات الفرق النهائية وتجهيز ممرات لدخول الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، صباح اليوم، جولة لتفقد امتحانات الفرق النهائية، لمتابعة الإجراءات التى إتخذتها الكلية تحت رعاية د.محمود المتيني رئيس الجامعة، د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في ثانى أيام امتحانات الفرقة الرابعة، واستقبلت الكلية طلاب الفرقة الرابعة، عبر فتح ثلاث منافذ لدخول الطلاب قبل توقيع الفحوصات الطبية اللازمة عليهم قبل دخولهم حرم الكلية، حيث شهدت البوابات سيولة جيدة، بالإضافة إلى الانتشار الجيد والانضباط من جانب أفراد الأمن و الدفاع المدنى و الأطقم الطبية.

وأكدت عميدة الكلية ضرورة الحضور إلى مقر الكلية قبل ميعاد الامتحان بساعة و نصف الساعة على الأقل لمراعاة قواعد التباعد الإجتماعي في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وتابعت: إدارة الكلية لا تألو جهدًا في تسخير كافة إمكانياتها و طاقاتها لتحقيق أقصى درحات الأمان لأبناء الكلية خلال تلك الأوضاع الإستثنائية التى تمر بها البلاد.

وأكدت أن الكلية تواصل تعزيز و رفع درجات الإنضباط في إجرائاتها المشددة لضمان تحقيق أقصى درجات الرعاية والسلامة لصحة الطلاب والعاملين بالكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، خلال الفترة القادمة من الامتحانات.

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