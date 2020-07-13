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عميد ألسن عين شمس تتفقد امتحانات الفرق النهائية وتجهيز ممرات لدخول الطلاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، صباح اليوم، جولة لتفقد امتحانات الفرق النهائية، لمتابعة الإجراءات التى إتخذتها الكلية تحت رعاية د.محمود المتيني رئيس الجامعة، د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في ثانى أيام امتحانات الفرقة الرابعة، واستقبلت الكلية طلاب الفرقة الرابعة، عبر فتح ثلاث منافذ لدخول الطلاب قبل توقيع الفحوصات الطبية اللازمة عليهم قبل دخولهم حرم الكلية، حيث شهدت البوابات سيولة جيدة، بالإضافة إلى الانتشار الجيد والانضباط من جانب أفراد الأمن و الدفاع المدنى و الأطقم الطبية.

 

وأكدت عميدة الكلية ضرورة الحضور إلى مقر الكلية قبل ميعاد الامتحان بساعة و نصف الساعة على الأقل لمراعاة قواعد التباعد الإجتماعي في ظل تداعيات فيروس .

 

وتابعت: إدارة الكلية لا تألو جهدًا في تسخير كافة إمكانياتها و طاقاتها لتحقيق أقصى درحات الأمان لأبناء الكلية خلال تلك الأوضاع الإستثنائية التى تمر بها البلاد.

 

وأكدت أن الكلية تواصل تعزيز و رفع درجات الإنضباط في إجرائاتها المشددة لضمان تحقيق أقصى درجات الرعاية والسلامة لصحة الطلاب والعاملين بالكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، خلال الفترة القادمة من الامتحانات.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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