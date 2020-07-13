شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب 3 كليات بجامعة القاهرة يواصلون امتحانات السنوات النهائية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل كليات جامعة القاهرة إجراءات امتحانات طلاب الفرق النهائية تحريريا تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، حيث من المقرر أن تنطلق الامتحانات اليوم الإثنين بكليات الاقتصاد والهندسة والزراعة، وسط إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقامت الجامعة بتعميم الإجراءات والضوابط الاحترازية على الكليات والمعاهد، والتي تضمنت التواجد بالكلية قبل موعد الامتحان بساعة، وإحضار الكارنيه الجامعي، والالتزم بارتداء الكمامة، والدخول من بوابات التعقيم، واتباع العلامات الإرشادية، والتوجه إلى المكان المخصص للامتحانات دون تدافع أو تزاحم، والالتزام بالتباعد الاجتماعى، وترك مسافة لاتقل عن 2 متر على الأقل عند الدخول والخروج وعند الحديث والتعامل مع أي شخص.

وعلى جانب أخر، تواصل مدن جامعة القاهرة استقبال وتسكين طلاب الفرق النهائية المغتربين للإقامة بها خلال فترة انعقاد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالى، والتى تبدأ بالجامعة اليوم السبت 11 يوليو، حيث استعانت المدن الجامعية بالكواشف الحرارية وأجهزة التعقيم على بواباتها للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم.

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وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صادر عن الجامعة، أن المدن الجامعية استقبلت على مدار اليومين الماضيين طلاب 7 كليات وهي: الآثار، والزراعة، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والتربية النوعية، والتمريض، وتم تسكينهم في غرف منفصلة لكل طالب، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال وتسكين باقي طلاب الكليات قبل بدء امتحانتهم بيومين مع مراعاة أقصى درجات الاحتراز الممكنة للحفاظ على سلامتهم.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة قامت بعمليات تعقيم موسعة للمدن الجامعية وعددها 5 مدن جامعية وهي: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الطلاب بمنطقة بين السرايات، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الشيخ زايد للطلاب، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة داخل المجتمع الجامعي.