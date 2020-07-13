شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق فى محطة التجارب فى كلية الزراعة جامعة القاهرة دون خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إنه نشب حريق مساء أمس الأحد، فى بعض نموات الغاب الملاصقة لسور محطة التجارب الزراعية، مضيفًا أن الأمن الإدارى بالمحطة قبل نشوب الحريق بدقائق قام بطرد مجموعة من الشباب كانوا قد تسللوا إلى محطة التجارب، ثم فوجيء الأمن الإدارى بعدها بإشتعال بقعة نيران سرعان ما انتشرت بفعل الرياح لتشتعل النباتات الملاصقة للسور.

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وأوضح عميد كلية الزراعة، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة منذ قليل، أن مساحة الحريق حوالى من 4 إلى 5 متر عرض فى 15 متر طول بمحازة سور المحطة وتمت السيطرة على الحريق في دقائق، باستخدام مواتير رش المياه بالمحطة ثم بمساعدة رجال الحماية المدنية.

وأكد عميد كلية الزراعة، أنه لا توجد أي خسائر مادية فى أى من مرافق المحطة أو فى أى مساحات بأى من وحدات المحطة البحثية، مؤكدًا أيضًا عدم إصابة أى شخص سواء داخل المحطة أو خارجها.