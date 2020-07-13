شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 1215 عاملا مصريا من العالقين بالكويت يصلون أرض الوطن اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم الأثنين، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

أوضح التقرير، أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 19 رحلة طيران تحمل علي متنها 3599 راكبا إلى مطارات 8 دول: مصر ، والإمارات ، والهند ، والنيبال، ولبنان ، وباكستان، والأردن ، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر 7 رحلات تقل 1215 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلي مطارات القاهرة ، وسوهاج، أسيوط، والأقصر، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأثنين الموافق 13 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعا 1215 عاملا.

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وقال : إن الرحلة الأولى علي طيران العربية – مصر، رقم 554 قيام من مطار الكويت 11:55 تصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة الثانية علي الكويتية رقم 541 قيام من مطار الكويت 14:15 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 200 عامل ، والرحلة الثالثة علي المصرية رقم 3277 قيام من مطار الكويت 14:50 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 290 عاملا .

أما الرحلة الرابعة علي طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 17:05 ، وصل لمطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والخامسة علي الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 18:05 وصول مطار أسيوط، وعلي متنها 145 عاملا ، والسادسة علي طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من مطار الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السابعة علي طيران الجزيرة رقم 1707 قيام من مطار الكويت 20:15 وصول مطار الأقصر وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.