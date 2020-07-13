شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لأسر الشهداء: لجنة طبية متخصصة للحالات المرضية المنصرف لها علاج شهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين ،أنه تم تشكيل لجنة طبية متخصصة من كبار الأطباء الاستشاريين، لتوقيع الكشف الطبى على الحالات المرضية من أسر الشهداء والمصابين، التى تقوم بصرف أدوية شهرية وذلك لمناظرة حالاتهم وتحديد البروتوكول العلاجى المناسب لكل حالة، يأتى هذا فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير أوجه الدعم والرعاية لأسر الشهداء والمصابين فى جميع المجالات ، وفى إطار خطة المجلس القومى لتطوير وتحديث المنظومة الطبية لتقديم خدمة علاجية متميزة.

وأكد المجلس فى بيان له اليوم، أن اللجنة الطبية ستنعقد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر بمقر المجلس الخدمى بالسيدة زينب، على أن تتواجد الحالات المرضية التى تم إخطارها لتوقيع الكشف عليها واستلام العلاج المقرر لها .

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وصرح اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس أن تطوير المنظومة الطبية يشمل تجهيز المرحلة الثانية من العيادات والمراكز الطبية المتخصصة فى أسرع وقت داخل المقر الخدمى للمجلس، فى إطار سعى المجلس لتحسين جودة الخدمة والتيسير على المرضى وتوفير المكان اللائق بهم، حتى يتم إستيعاب عدد أكبر من الحالات المرضية وعلاجهم طبقاً لبروتوكولات علاجية محددة من قبل كبار الأطباء .

وأضاف "الخطيب" أن المجلس بصدد إفتتاح عدد من المكاتب الإقليمية الجديدة بالتنسيق مع السادة المحافظين والتعاقد مع عدد من المستشفيات بها بهدف تقديم خدمات الرعاية لأسر الشهداء والمصابين فى جميع المجالات أينما وجدوا تيسيراً عليهم من مشقة وعناء السفر إلى القاهرة .

وفى ذات السياق أهاب أمين عام المجلس بأسر الشهداء والمصابين عدم الإعتداد بأى تصريحات أو أخبار تتعلق بعمل المجلس إلا من خلال مكتبه الإعلامى وصفحة المجلس الرسمية فقط دون الإلتفات إلى ماينشرعبر صفحات التواصل الإجتماعى.