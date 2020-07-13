شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يطيب جسد الأنبا بيشوى بديره بوادى النطرون فى ذكرى عيده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طَيَّبَ قداسة البابا تواضروس الثانى، جسد القديس الأنبا بيشوي بديره بوادي النطرون. وذلك بمناسبة عيده الذى يحل يوم الأربعاء المقبل (15 يوليو - 8 أبيب). وتم إخراج الأنبوبة التى تحوى جسد القديس شفيع الدير من المقصورة الخاصة به ووضعت أمام الهيكل، تمهيدًا لطقس التطييب. شارك في التطييب أصحاب النيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان والأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير البراموس والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية. Advertisements طقس تطييب الرفات يجرى وسط صلوات واحتفالات، حيث يصنع حنوط البركة، وهو المادة المستخدمة فى التطييب فى طبق حديدى، يسكب الكاهن زيتًا من العطر، وزيت الناردين المعطر، وهو أحد الزيوت المقدسة لدى المسيحيين، حيث سكبته امرأة على وجه المسيح وفرح بذلك، ويوضع المزيج مع مواد كيميائية عطرة لتصنع منها ما يشبه العجينة التى تتلى فوقها الصلوات والتراتيل، ويدهن به الأنبوب المعدنى الذى يحتفظ برفات القديس.

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