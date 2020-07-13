شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الاطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور أحمد أحمد لطفى ابراهيم، أخصائى التخدير، الذى كان يعمل بمستشفي الملك فهد بالمملكة العربية السعودية، وتوفى إثر إصابته بفيروس كوفيد 19، داعيه الله أن يتغمده برحمته الواسعه وأن يلهم أهله وزملائه الصبر والسلوان.

كما نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور حسام أحمد حلمى، استشارى طب الأطفال بمحافظة الإسكندرية، الذى توفى بمستشفي عزل العجمى بعد إصابته بڤيروس كوڤيد19، داعيه الله له أن يتغمده برحمته الواسعه وأن يلهم أهله وزملائه الصبر والسلوان، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ 106.

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فيما قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع ليصل إلى 131 طبيبا، وذلك بعد إعلان وفاة الدكتور محمد يسرى، استشارى الأمراض الباطنة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيا الله أن يغفر له وأن يدخله فسيح جناته.

كان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ3 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 131 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7.%.