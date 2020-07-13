القوى العاملة: تسجيل 366 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة بشمال سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بشمال سيناء 7 شباب من مختلف المؤهلات، بينهم شباب من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 104 من راغبي العمل، فضلا عن تعيين 7 منهم في منشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة عن طريق مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.
وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير المديرية في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي، أنه تم تسجيل 366 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، كما تم صرف 5 آلاف جنيه رعاية اجتماعية من الوحدة لنحو عاملين.
كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 5 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.
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