شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة تطلق دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالتزامن مع عودة الحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت غرفة شركات السياحة مجموعة من الدورات التدريبية فى عدة مجالات سياحية لرفع كفاءة العاملين بشركات السياحة وتجهيزهم لعودة حركة السياحة بعد فترة من التوقف، وقالت الغرفة أنها راعت خلال التجهيز والإعداد لتلك الدورات الظروف الحالية لاستمرار انتشار فيروس كورونا وما يشهده العالم بأثره بسببها، وتنفيذ رغبة مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر فى عدم توقف قاطرة التدريب ومواكبة التطور التكنولوجي العالمى.

وأكد حسام الشاعر رئيس الغرفة أن مجلس الإدارة وفى ظل تداعيات أزمة كورونا حرص على تنظيم عدة دورات بمختلف المجالات السياحية، لتأهيل العاملين فى ظل فترة التوقف وعدم فقدهم مهاراتهم التي اكتسبوها على مدار سنوات في مختلف المجالات السياحية.

وأشار الشاعر إلى أن العنصر البشرى هو المحرك الحقيقي والأساسي لصناعة السياحة، مؤكدا أن الجميع يبذل أقصى جهد في إعداد وصقل مهارات العاملين للوصول لمستوى متميز وخبرة عالية تساهم فى زيادة معدلات التدفق السياحي على مصر، وعدم خسارة هذا العنصر المهم في العملية السياحية.

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وأشار الشاعر إلى أن ما ساهم فى تنفيذ تلك الدورات بكثافة ونجاح التطور التكنولوجي الكبير الذي وصلت إليه منظومة العمل بالغرفة، هو البنية التحتية التكنولوجية للغرفة والتى ساهمت في إنجاز وتنفيذ تلك الدورات التدريبية، لمساعدة أكبر عدد من المستفيدين من تلك الدورات.

من ناحية أخرى، بدأت الغرفة تنفيذ عدة دورات تدريبية سيتم تنفيذ بعضها باستخدام خاصية الزوم والبعض الآخر بمقر الغرفة، وقد قام الجهاز الإداري بالغرفة بالإعداد لتك الدورات وتنفيذ توصيات مجلس الإدارة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للدورات التى تتم بمقر الغرفة من تقليل عدد المشاركين وتحقيق التباعد وتوفير كافة السبل للوقاية من فيروس كورونا.

وتضم تلك الدورات دورة الإعلان والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعى خاصة فيس بوك وانستجرام، ودورة "منظم برامج سياحية tour operator " ، "ودورة تنمية مهارات البيع " sales skills "، والدورة النظرية الشاملة للسائقين، ودورة تحسين تواجد الشركات علي محركات البحث السياحي للمساهمة في ترويج أعمالهم وبرامجهم.