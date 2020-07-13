شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: الأردن تسمح للعمالة الزراعية بالانتقال من صاحب عمل لأخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير يتعلق بالإجراءات التي تتخذها وزارة العمل الأردنية بهدف تنظيم سوق العمل ، وخاصة في القطاع الزراعي ، ولتسهيل عملية انتقال العمال الزراعية الوافدة داخل القطاع الزراعي حصرا .

ومن جانبه، قال الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن: إنه في إطار المتابعة اللحظية على مدار الساعة مع وزير القوي العاملة محمد سعفان، قررت وزارة العمل الأردنية السماح للعمال غير الأردنيين العاملين والحاصلين علي تصاريح عمل في القطاع الزراعي بالانتقال من صاحب عمل إلي أي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي شريطة الحصول علي وثيقة براءة ذمة من صاحب العمل السابق وأن يكون تصريح العمل منتهي .

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وأضاف كما تقرر السماح للعمال غير الأردنيين الملغي تصاريح عملهم قبل العمل بهذا القرار بالانتقال إلي أي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي.