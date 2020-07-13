شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تطرح قطارات عيد الأضحى المقرر قيامها 27 يوليو للحجز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت هيئة السكة الحديد صباح اليوم الإثنين أمام المسافرين إمكانية حجز مقاعد قطارات عيد الأضحى التي ستتحرك يوم 27 يوليو الحالى.

كما تطرح هيئة السكة الحديد تذاكر للحجز غدا الثلاثاء مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 28 يوليو، والأربعاء 15 يوليو تطرح مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 29 يوليو، والخميس 16 يوليو تحجز مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 30 يوليو (وقفة عيد الأضحى).

Advertisements

وكانت هيئة السكة الحديد أعلنت مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى وقواعد حجز التذاكر التي سيتم تطبيقها على جمهور المسافرين بالنسبة للقطارات المدرجة بجداول التشغيل العادية الطبيعية ابتداء من أمس السبت، على أن يتم الإعلان لاحقا عن القطارات الإضافية المقرر تشغيلها بجانب قطارات جداول التشغيل الطبيعية ومواعيدها حجزها.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه سيتم بدء حجز مقاعد قطارات كل يوم جديد ابتداء من الساعة 7.30 صباحا مواعيد بداية عمل شبابيك الحجز بالمحطات، على أن يتم الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى وحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب، مع التنبيه على موظفي وعاملى المحطات بتنظيم صفوف الركاب التي تصطف أمام شابيك الحجز لحجز تذاكر قطارات العيد بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعى بينهم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.