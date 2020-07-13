شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس امتحانات الثانوية العامة: السبت تصحيح العينة العشوائية فى الكيمياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم البدء فى تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة والتى أدى فيها الطلاب امتحاناتهم أمس الأحد 12 يوليو الجارى، يوم السبت المقبل بعد عقد اجتماع مع الأعضاء المشرفين على تقدير المادة الخميس المقبل، لبحث قواعد التقدير فى المادة وما يتم إقراره من إجابات بديلة إذا رأت اللجنة الفنية لواضعى الامتحان ومشرفى تقدير المواد ذلك.

وأدى الأحد 12 يوليو الجارى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة الكيمياء بإجمالي 386 ألف و90 طالب/طالبة، ومادة الجغرافيا بإجمالي 249 ألف و273 طالب وطالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.

Advertisements

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.

وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا

والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.