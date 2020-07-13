مطار القاهرة يستقبل 13 رحلة دولية تقل 1869 راكبا من عدة دول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الاثنين ، 13 رحلة طيران دولية ، أقلت قرابة 1869 راكبا مصريا، قادمة من عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية. وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن صالات الوصول بالمطار استقبلت 13 رحلة منهم رحلة قادمة من المانيا ، النمسا، المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، اليمن ، أثيوبيا، عمان، السودان . Advertisements

وتطبق سلطات المطار كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار. كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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