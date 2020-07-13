شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى الكويتى: 1215 عالقا مصريا يغادرون إلى 4 محافظات عبر 7 رحلات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الاثنين، مغادرة 1215 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.
وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 635 راكبا إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 290 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط وأخرى على متنها 145 راكبا إلى الأقصر.
وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، بواقع 4 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية ورحلة واحدة لشركة طيران المصرية.
وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الأحد، مغادرة 915 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظتي القاهرة، وسوهاج؛ وذلك عبر 5 رحلات جوية.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيران المدنى الكويتى: 1215 عالقا مصريا يغادرون إلى 4 محافظات عبر 7 رحلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.