شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعتمد نتيجة عينة التاريخ للثانوية بنسبة نجاح 89.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم 13 يوليو 2020 نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة التاريخ بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).

وذلك بعد الاجتماع الذى عقد عبر شبكة الفيديوكونفرانس مع السادة موجهى عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر السادة الموجهين ووضع البدائل المتعلقة بإجابات بعض الأسئلة وفى ضوء هذا الاجتماع تم البدء أمس فى تقدير العينة العشوائية وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة التاريخ، البالغ عددها 11 ألف 233 ورقة، أسفرت عن نجاح 10006 طالب/طالبة بنسبة نجاح89.1%.

وأضاف حجازى، حصول 1687 طالب/طالبة (بنسبة 16.86.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلاً عن حصول 75 طالب/طالبة على الدرجات النهائية، كماحصل 2552 طالب/طالبة (بنسبة 25.50% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90% ، وحصل 2215 طالب/طالبة (بنسبة 22.14% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.