شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. موسم بيع الأضاحى ينطلق بالعريش وانتشار الشوادر بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت فى مدينة العريش، بشمال سيناء، مظاهر الاستعداد لعيد الأضحى، بانتشار شوادر البيع، ووصول عدد كبير من الخراف والماعز قادمة من محافظات مصر المختلفة للبيع، وتسابق الأهالى على حجز أضاحيهم من المربين للأغنام والماشية.

وشهدت أهم أماكن بيع الأضاحى، وهو سوق الأغنام بمنطقة سوق الخميس بالعريش، انتعاشة ملحوظة لعدد زائرين السوق، وغالبيتهم يقومون باستطلاع الأسعار تمهيدا للشراء قبل أيام قليلة من حلول العيد.

وقال محمد عبدالرحمن، من سكان حى الفواخرية بالعريش، إنهم اعتادوا شراء أضاحيهم من سوق الماشية، الكائن بمنطقة سوق الخميس بجوار القلعة، وفيه يجدون أغنام وماعز بعضها يجلبها تجار من محافظات الشرقية والإسماعيلية والفيوم لبيعها، وآخرين من مربى الماشية العاديين يحضرون بعدد منها لبيعها فى موسم الأضاحى.

وأشار سليمان حسين، أحد التجار إلى أن انتعاشة سوق الأغنام هذا العام تختلف عن كل وقت سابق، حيث من المعتاد أن يمتد الموسم من مستهل أيام العيد حتى عودة الحجاج ويتهيأ التجار لبيع ما لديهم ومن لم يلحق بالبيع خلال فترة العيد ينال نصيبه مع موسم عودة الحجاج، حيث يقوم ذوى كل حج بتجهيز ذبائح ونحرها مع وصوله، ولكن هذا العام وبسبب كورونا لن يكون هناك حجاج، وبالتالى جميع التجار يتأهبون لبيع كل ما عندهم بعضهم جلب رؤوس أغنام من مربين وأخرين يقومون بتربيتها.

واستكمل الحديث محمود حسان، الذى حضرللسوق لشراء أضحيته مبكرا من السوق بقوله، إنه يشترى أضحيته قبل العيد بثلاثة أسابيع وأسبوعين ليعيد تهيئتها يوم نحرها.

وتابع حسان، أنه استغرب من وضع السوق المتقلب، فعلى الرغم أن الإقبال لايزال محدودا وحاجة التجار لبيع ماعندهم من رؤوس أغنام وماعز قبل العيد، لعدم وجود موسم ذبائح الحجاج إلا أن الأسعار مبالغ فيها، لافتا إلى أنه وجدها فى سوق العريش تتراوح ما بين 900 جنيه، ومنها ما يصل لأكثر من 5 آلاف جنيه.

وأشار محمدى عبد السلام، أحد من يقومون بجلب رؤوس الأغنام من مربين فى سيناء وتجار مواشى من محافظات مختلفة، إلى أن الأسعار ليس مبالغ فيها، ولكنها وفق طلب السوق وكل مشترى يجد ما يناسبه .

وأضاف عبد السلام، أن أشهر أنواع الخراف الغالية " العسافى" و"الرحمانى"، وتتراوح أسعارها ما بين 2500 إلى 7500 جنيه، وتتميز أن أوزانها كبيرة ولحومها جيدة ولها زبائن يقبلون على حجزها وشرائها خصوصا ما يتم تربيتها عند المربين فى بيوتهم وزرائبهم الخاصة.

وقال إن أهم أنواع الأغنام التى تباع فى أسواق شمال سيناء وتحديدا مدينة العريش، هى البلدى الذى يربى فى المحافظة وأسعاره تتراوح مابين 800 إلى 2500 جنيه، والشامى، الذى أحيانا قد يرتفع سعره بحسب جودته ليصل لـ 3000 جنيه، وأغنام يتم نقلها من الصعيد والشرقية والفيومن وتندرج تحت لحوم البلدى، وتباع بأسعار من 750 جنيها حتى 2000 جنيه .

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، عن بدء حجز أضاحي عيد الأضحى، وأن الحجز متوفر بسعر 60 جنيه قائم تحت العجز والزيادة ويسدد مبلغ 200 جنيه لجدية الحجز طرف إدارة التعاون الاستهلاكى بمديرية التموين والتجارة الداخلية.

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وقال فتحى راشد، وكيل وزارة تموين شمال سيناء، وفق البيان، إن حملات تموينية موسعة يجرى تنفيذها مع الجهات المختصة لمراقبة الأسواق قبل حلول العيد، ومحاربة أى استغلال من التجار.

وأشار راشد، إلى أن شوادر بيع الأضاحي التى يقيمها التجار تخضع للعرض والطلب بين البائع والمشترى، لافتا إلى أن أسواق شمال سيناء تشهد وصول كميات من رؤوس الأغنام والماعز والأبقار ويتم عرضها وبيعها للمواطنين فى شوادر فى مدن المحافظة.

وسبق وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، فى بيان لها، بدء بيع صكوك أضاحي عيد الأضحى لهذا العام لذبح الأضاحي وتوزيعها على الفئات الأكثر إحتياجا والأسر الفقيرة، وفقا للضوابط التى أقرها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وحددت الأوقاف، سعر صك الأضحية هذا العام يبلغ 1800 جنيه، متوفر في ديوان عام المديرية بالعريش والإدارات التابعة لها، ومختلف المساجد على مستوى المحافظة، مع إستمرار عملية بيع صكوك الأضاحى حتى وقفة عرفات، وقيمة مبلغ الصك بالكامل تصل من المتصدق إلى الفقير، ولا توجد أي مصروفات إدارية أو إعلانية أو أي نوع من المصروفات، ويمكن الدفع عن طريق شراء الصك، والتحذير من دفع أي مبالغ دون الحصول على الصك أو عن طريق إيداع المبلغ المتصدق به أيا كان "صك أو أكثر" في أرقام الحساب الخاصة بمشروع الصكوك بالبنك المركزى المصرى أو بنك مصر أو البنك الأهلى المصرى.

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