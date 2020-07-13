شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتقدم مركزين فى مؤشر التحول بمجال الطاقة 2020.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح خلاله أن مصر تتقدم مركزين في مؤشر التحول في مجال الطاقة 2020 مدفوعة بالتطور المتسارع في محور الاستعداد للتحول في مجالات الطاقة، والذي يشمل مؤشرات فرعية منها التعليم وعدد الأفراد العاملين في قطاع الطاقة المتجددة، ولفت الإنفوجراف الى أن مصر فى المركز الـ84 عالميا فى مؤشر التحول فى مجال الطاقة 2020 من بين 115 دولة. Advertisements



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