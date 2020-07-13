شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: الإمارات تدعو المقيمين لتجديد إقاماتهم وبطاقات الهوية المنتهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالى، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح تقرير الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى، أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات دعت المقيمين الموجودين في الدولة، إلى المبادرة بتجديد إقاماتهم المنتهية، وبطاقات الهوية، وكذا تجديد بطاقات الهوية المنتهية بالنسبة للمواطنين، وفقاً للجدول الزمني المعلن في هذا الشأن.

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وبدأت الهيئة، استئناف خدماتها للمتعاملين واستيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات، لضمان حسن سير العمل وجودة مستوى الخدمات المقدمة.

ودعت الهيئة، الجميع إلى الاستفادة من الخدمات الذكية التي تقدمها والتجاوب والالتزام بالخطة الزمنية، لتحقيق متطلبات التباعد المكاني عبر جميع مراحل تقديم وتوفير الخدمة، وتفادياً للوقوع في الغرامات الإدارية.

وحددت الهيئة، بدء التجديد للإقامات والبطاقات المنتهية صلاحيتها في شهري مارس وأبريل الماضي، أما المنتهية في مايو الماضي التجديد في 11 أغسطس المقبل ، والمنتهية في يونيو الماضي ومن أول إلي 11 يوليو 2020 التجديد 10 سبتمبر المقبل، والبطاقات والإقامات المنتهية بعد 11 يوليو 2020 غير مقيد بتاريخ محدد.