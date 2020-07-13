84%من القراء يؤيدون تقنين الاستيراد العشوائى لتعزيز الطلب على المنتج المحلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد سن تشريع بتقنين "الاستيراد العشوائى" لتعزيز الطلب على المنتج المحلى، أيد غالبية القراء سن تشريع بتقنين "الاستيراد العشوائى" لتعزيز الطلب على المنتج المحلى وأيد 84% من القراء سن تشريع بتقنين "الاستيراد العشوائى" لتعزيز الطلب على المنتج المحلى، بينما عارض 16% من القراء سن تشريع بتقنين "الاستيراد العشوائى" لتعزيز الطلب على المنتج المحلى.

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