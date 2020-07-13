شكرا لقرائتكم خبر عن موجز خدمات الخليج 365.. المياه مقطوعة 15 ساعة ببعض المناطق فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم ”الخليج 365”، في العاشرة من صباح اليوم موجزًا للخدمات، والذى استعرض خلاله الزميلتان نسرين فؤاد، وحور محمد عدد من الأخبار التي تهم المواطن المصرى من حيث الخدمات على مدار اليوم.



الزميلتان نسرين وحور

وتناول الموجز أهم أخبار الخدمات وجاء أبرزها:

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الاثنين، صرف معاشات يوليو، وذلك لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه وأيضا من تخلف عن مواعيد الصرف المقررة.

وكانت وزارة التضامن قد لـ 6 مليون مواطن ممن يتقاضون رواتب أقل من 3000 آلاف جنيه خلال الفترة القادمة، من خلال وسائل الصرف المختلفة.

كما طرح الموجز مواصلة هيئة السكة الحديد طرح تذاكر قطارات العيد في منافذها المختلفة بالمحافظات، حيث تطرح اليوم الاثنين تذاكر مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 27 يوليو.

كما تطرح هيئة السكة الحديد للحجز غد الثلاثاء تذاكر مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 28 يوليو، وبعد غد الأربعاء ستطرح تذاكر مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 29 يوليو، على أن تطرح يوم الخميس 16 يوليو تذاكر القطارات التي ستتحرك يوم 30 يوليو والذى يوافق وقفة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات.

وعلى صعيد آخر أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق " منشية البكرى – منطقة سراى القبة – منطقة طومان باى – شارع سنان – شارع العزيز بالله – شارع بن سندر – شارع نصوح – شارع ترعة الجبل ومتفرعاته"، لمدة 15 ساعة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل نظراً لتنفيذ أعمال كبارى بمنطقة جسر السويس.

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كما يستمر اليوم التقديم لمدرسة الضبعة النووية، من خلال الموقع الإلكتروني للمدرسة الذى اتاحته وزارة التربية والتعليم، ويغلق باب التقديم لمدرسة الضبعة النووية الأحد القادم الموافق 19 يوليو 2020.

ولمراجعة شروط التقديم والأوراق والمستندات المطلوبة يمكنكم دائما مراجعة موقع الخليج 365 الإلكتروني.

وعن أسعار الذهب فقد شهدت اليوم انخفاضًا طفيفًا خلال التعاملات، وبلغ سعر عيار «21» نحو 798 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 912 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 684 جنيهًا.

أما بالنسبة لسعر الدولار، فبحسب آخر تعاملات بالبنوك المصرية وصل اليوم بالبنك الأهلى المصرى 15.91 جنيه للشراء.



نسرين وحور

وعن حالة الطرق فقد شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، اليوم سيولة مرورية، مع كثافات قليلة متحركة، المعدلات سير تصل إلى 60% تزامنًا مع الذروة الصباحية، في ظل تواجد أمني مكثف لجميع المحاور لرصد ومتابعة الحالة المرورية، وفك الزحامات أولا بأول خلال أوقات الذروة على مدار اليوم.

وعن حالة الطقس اليوم من المتوقع أن يسود اليوم الأثنين طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، أما ليلًا من المتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، معتدل على جنوب الصعيد.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة:

بالقاهرة العظمى 35 والصغرى 24

والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23

قنا العظمى 40 والصغرى 26

وأسوان العظمى 41 والصغرى 28.