الصحة: بوابات تعقيم الموظفين لا تحمى من كورونا.. وتسبب مشاكل للجلد والعين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب عطية، مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، إنه لاداع لرش الأشخاص بالمطهرات أو حتى الملابس للوقاية من فيروس كورونا.
وأضاف الدكتور إيهاب عطية مدير ادارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة في تصريحات لـ ”الخليج 365” أن بوابات التعقيم لاجدوى منها وقد تسبب مشاكل صحية بسبب المواد الكميائية المستخدمة فيها كحساسية الجلد والعين إذا وصلت المادة الكميائية للعين مثلا.
وتابع: يجب الحرص الشديد علي غسيل الأيدى وتطهيرها وعدم الخروج بدون ماسكات خاصة فى المناطق المزدحمة.
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت ارتفاع إجمالي المتعافيين من فيروس كورونا إلى 24419 حالة حتى اليوم. بعد خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأوضح ، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و 3858 حالة وفاة.
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