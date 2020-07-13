شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: بوابات تعقيم الموظفين لا تحمى من كورونا.. وتسبب مشاكل للجلد والعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب عطية، مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، إنه لاداع لرش الأشخاص بالمطهرات أو حتى الملابس للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور إيهاب عطية مدير ادارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة في تصريحات لـ ”الخليج 365” أن بوابات التعقيم لاجدوى منها وقد تسبب مشاكل صحية بسبب المواد الكميائية المستخدمة فيها كحساسية الجلد والعين إذا وصلت المادة الكميائية للعين مثلا.

وتابع: يجب الحرص الشديد علي غسيل الأيدى وتطهيرها وعدم الخروج بدون ماسكات خاصة فى المناطق المزدحمة.