شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: غدا تسليم بوكليت الوطنية لطلاب الثانوية بعد امتحان اللغة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن رؤساء لجان السير سوف سلموا الكراسة الامتحانية الخاصة بمادة التربية الوطنية غدا الثلاثاء 14 يوليو الجارى، على أن يتم توزيعه داخل اللجان الفرعية بعد انتهاء فترة امتحان اللغة الاجنبية الثانية وبعد التأكد من استلام كراسة مادة اللغة الأجنبية الثانية، واستلام الكراسات الخاصة بالمواد التى لا تضاف للمجموع والتى لم يقم الطالب بتسليمها وإرسالها للجان النظام والمراقبة المختصة.

ويؤدى غدا الثلاثاء 14 يوليو 2020 طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس الفهم(الأحياء) ومادة مقاييس المفاهيم(الرياضيات البحتة)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.

ووجه رئيس امتحانات الثانوية العامة لرؤساء لجان السير بامتحانات الثانوية العامة تعليمات صارمة للتصدى للغش الإلكترونى ومحاولات الطلاب فى هذا الشأن، مؤكدا أنه سيتم استخدام العصا الإلكترونية داخل اللجنة 3 مرات الأولى أثناء دخول الطلاب لجنة الامتحان والثانية داخل اللجان الفراعية من التاسعة والنصف صباحا وحتى العاشرة صباحا قبل توزيع كراسات الامتحان والتركيز على المقاعد، ومرة ثالثة بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التسبب فى إرباك الطلاب، على أن يتم ذلك من خلال لجنة مشكلة برئاسة مراقب أول اللجنة وأعضاء الأمن وعضو لجنة الإدارة للكشف عن التليفونات المحمولة وأى أجهزة تساعد على الغش.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.

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وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا.

والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.