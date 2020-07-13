شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التقديم لمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية حتى 19 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية.

وإليك شروط ومواعيد التقدم كالتالى:..

ـ التقديم إلكترونيا على رابط " http://npds.emis.gov.eg".

ـ التقديم للعام الدراسى المقبل 2020،2021

ـ التقديم من 9 يوليو ويستمر حتى الأحد 19 يوليو 2020

ـ الطالب يقوم بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم

ـ يوقع ولى الأمر عليها لتقديمها إلى شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية

ـ مطلوب 2 صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم

ـ صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد

ـ صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد

ـ ايصال مقابل أداء خدمة قيمته 100 جنيه فقط لا غير على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

ـ يتم تسليم أوراق التقديم بالمديريات التعليمية

ـ عقد اختبار القبول بالمدرسة يومي 26 و27 يوليو 2020

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ـ يجب أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية دور أول

ـ مجموعة لا يقل عن (262 درجة) لجميع محافظات الجمهورية

ـ أن يكون مصري الجنسية

ـ لا يزيد السن في 1/10/2020 عن 18 سنة

ـ ألا تقل درجات (الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم) عن 95%

ـ بالنسبة للطلبة المتقدمين من محافظة مطروح حصولهم على "الإعدادية" من مطروح

ـ الامتحان يعقد إلكترونيًا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة

ـ تعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة

ـ يعقد الاختبار من دور واحد فقط

ـ لا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بالمدرسة

ـ يحق للطالب الذى يقبل التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج

ـ يقدم التظلم إلى مكتب خدمة المواطنين بالوزارة

ـ يختص قطاع التعليم الفني بفحص التظلمات

ـ يتم قبول الطلاب بمدرسة الضبعة طبقا للأعداد المقرر قبولهم سنويًا