شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التقديم لمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية حتى 19 يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية.
وإليك شروط ومواعيد التقدم كالتالى:..
ـ التقديم إلكترونيا على رابط " http://npds.emis.gov.eg".
ـ التقديم للعام الدراسى المقبل 2020،2021
ـ التقديم من 9 يوليو ويستمر حتى الأحد 19 يوليو 2020
ـ الطالب يقوم بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم
ـ يوقع ولى الأمر عليها لتقديمها إلى شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية
ـ مطلوب 2 صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم
ـ صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد
ـ صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد
ـ ايصال مقابل أداء خدمة قيمته 100 جنيه فقط لا غير على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
ـ يتم تسليم أوراق التقديم بالمديريات التعليمية
ـ عقد اختبار القبول بالمدرسة يومي 26 و27 يوليو 2020
ـ يجب أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية دور أول
ـ مجموعة لا يقل عن (262 درجة) لجميع محافظات الجمهورية
ـ أن يكون مصري الجنسية
ـ لا يزيد السن في 1/10/2020 عن 18 سنة
ـ ألا تقل درجات (الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم) عن 95%
ـ بالنسبة للطلبة المتقدمين من محافظة مطروح حصولهم على "الإعدادية" من مطروح
ـ الامتحان يعقد إلكترونيًا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة
ـ تعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة
ـ يعقد الاختبار من دور واحد فقط
ـ لا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بالمدرسة
ـ يحق للطالب الذى يقبل التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج
ـ يقدم التظلم إلى مكتب خدمة المواطنين بالوزارة
ـ يختص قطاع التعليم الفني بفحص التظلمات
ـ يتم قبول الطلاب بمدرسة الضبعة طبقا للأعداد المقرر قبولهم سنويًا
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