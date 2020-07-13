شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع جنيهين اليوم وعيار 21 يسجل 801 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 13-7-2020 في مصر، بقيمة جنيهين بمستهل تعاملات الأسبوع، ليسجل جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر، 801 جنيه للجرام، وهو سعر مرتفع نسبيا ويؤدى إلى استمرار هبوط مبيعات الذهب في سوق الصاغة، مع استمرار توقعات الخبراء بمزيد من الارتفاع للذهب بعد عودة الأوقية لكسر حاجز 1800 دولار.

وتتوقف مبيعات الذهب في سوق الصاغة خلال يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وتقوم بعض محلات التجزئة في محافظات الجمهورية المختلفة باستقبال المستهلكين خلال هذا اليوم، لكن أسعار الذهب تظل مستقرة

أسعار الذهب اليوم...

عيار 18 : 686.55 جنيه

عيار 21 : 801 جنيه

عيار 24 : 915.42 جنيه

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الجنيه الذهب : 6408 جنيها

السعر العالمي : 1806 دولار

وتراجعت أسعار الذهب بختام تعاملات الأسبوع الماضى بسوق الصاغة في مصر، لأدنى من 800 جنيه للجرام، وذلك بعد تسجيل الأسعار بسوق الصاغة للذهب بمصر مستويات قياسية بلغت 804 جنيهات للجرام لأول مرة بالتاريخ.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة، إن الذهب لا يزال هو الأكثر جاذبية للاستثمار في ظل الظروف الحالية، وانتشار فيروس كورونا في الولايات الثلاثة الأكثر كثافة سكانية، كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا بأمريكا، وفي ظل ظروف عدم تأكد ما إذا كان الرئيس ترامب سوف يخوض الانتخابات الأمريكية القادمه في شهر نوفمبر مما يؤدي إلى التشكك في استمرار السياسات النقدية الأمريكية، إضافة إلى بعض المناوشات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بشأن ضرائب الشركات التكنولوجية.

وعلي جانب آخر، ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى إغلاق في شهر اليوم الاثنين، مقتديا بمكاسب الأسهم الأمريكية حيث عوضت نتائج إيجابية لعقار محتمل لعلاج مرضى كوفيد-19 أثر مخاوف المستثمرين حيال تنامي حالات الإصابة بالفيروس.وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 2.22 بالمئة عند 22787.74 نقطة، في أعلى إقفال له منذ العاشر من يونيو، مدعوما أيضا بمكاسب في أسهم السيارات بفضل بيانات صناعية قوية من الصين. وارتفع 219 سهما على المؤشر في مقابل انخفاض ستة أسهم.

كانت الأسهم الأمريكية ارتفعت يوم الجمعة الماضى بعد أن أظهر عقار ريمديسيفير من شركة جيلياد ساينسز نجاحا في خفض احتمالات الوفاة لمرضى حالات الإصابة الحادة بكوفيد-19، لكن الشركة قالت إن تأكيد منافع العقار مازال يتطلب مزيدا من التجارب السريرية الدقيقة، بحسب وكالة رويترز، مما يبشر باحتمالية تفاؤل لدى المستثمرين وخفض الطلب على الملاذات الآمنة ولو بشكل جزئى.