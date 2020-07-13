شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تستعد لافتتاح متحف شرم شيخ الأثرى.. أهم القطع المعروضة × 16 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة السياحة والآثار للافتتاح لمتحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، حيث بدأت الحملة الدعائية، والتى تتضمن مجموعة من اللافتات الدعائية واللوحات الإعلانية على طول الطرق الرئيسية المؤدية للمتحف (طريق السلام –طريق المطار- خليج نعمة والسوق القديم).

وأوضحت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار للاستثمار وتنمية الموارد المالية، أن هذه اللافتات تحتوى على اسم المتحف باللغتين ‎العربية والإنجليزية وصورة لبعض القطع المميزة فى المتحف، بالإضافة إلى مسارات الطرق والمسافات والاتجاهات المؤدية إلى المتحف لتسهيل وصول الزائرين إليه، وذلك لجعل المتحف مقصدا رئيسيا للزائرين من المصريين والأجانب فى شرم الشيخ.

وإليك أهم المعلومات عن المتحف والقطع الأثرية به:

1- تم الانتهاء أيضا من الأعمال الإنشائية بالمتحف

2- الانتهاء من 98% من أعمال المشروع والحماية المدنية ومكافحة الحريق

3- جارى عمل لوحات إرشادية ومطويات عن المتحف والقطع الأثرية المعروضة به

4- يتضمن المتحف الخدمات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة

5- يضم المتحف 6 قاعات عرض وكافيتريا، ومبنى للمطاعم ومتاجر الحرف الأثرية، ومسرح مكشوف

6- استقبل المتحف عدد من القطع الأثرية من مخازن مارينا بالإسكندرية، ومارينا بالعلمين، وآثار الإسماعيلية، وآثار بني سويف، والمخزن المتحفى بكوم أمبو

7- من أهم القطع التى يضمها التابوت الداخلي والخارجي لإيست إم ”إيست ام خب“ زوجة بانجم الثاني

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8- كاهنة المعبودة إيزيس والمعبودين مين وحورس بأخميم، من عصر الأسرة 21 والتى عثر عليها فى خبيئة الدير البحري.

9. يحتوى على صناديق الأواني الكانوبية وبردية إيست إم خب، ومجموعة من أواني الطور وأدوات التجميل.

10- يعرض رأس الملكة حتشبسوت التى عثر عليها في المعبد الجنائزي لحتشبسوت عام 1926، بالدير البحري.

11- وبه مجموعة تماثيل التناجرا لسيدات بملابس وطرز مختلفة

12- وبه مجموعة من التراث السيناوى

13. القاعة الكبرى تعبر عن الإنسان والحياة البرية في مصر القديمة

14- يبرز اهتمامات المصري القديم بالعلم والرياضة والصناعات والحرف التي تميز بها

15- يتم عرض مجموعة الحيوانات المحنطة من ناتج حفائر البوباسطيين بسقارة مثل القطط والجعارين

16- البابون والتمساح والصقر في الشكل الحيواني والجسد الإنساني.