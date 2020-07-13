شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لسقوط آيا صوفيا فى فخ الديكتاتور العثمانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محكمة تركية، أنها أبطلت مرسوما أصدرته الحكومة فى 1934 كان يقضى بتحويل مسجد آيا صوفيا فى إسطنبول إلى متحف، وحكمت بأن هذا المرسوم غير قانوني، مما يمهد الطريق لإعادة المبنى إلى سابق وضعه كمسجد على الرغم من تحذيرات دولية من الإقدام على هذه الخطوة.
فى هذا الفيديو، نتعرف معا، على القصة الكاملة لسقوط آيا صوفا التحفة الفنية التاريخية فى فخ الديكتاتور العثمانى.
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