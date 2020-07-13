شكرا لقرائتكم خبر عن 48 رحلة طيران نقلت السياح من 4 دول لمدينتى شرم الشيخ والغردقة خلال 13 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار 13 يوم منذ استئناف حركة السياحة الدولية فى ثلاث محافظات هى جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، فى الأول من شهر يوليو الجاري، استقبلت مدينتا شرم الشيخ والغردقة حتى الآن 48 رحلة طيران من دول كل من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر.

وفى يوم واحد استقبلت أمس مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر أول رحلة طيران قادمة من العاصمة المجرية بودابيست، على متنها 123 سائحا مجريا، وذلك منذ استئناف مصر حركة السياحة الوافدة إليها اعتباراَ من أول يوليو الجاري، كما استقبلت ايضا مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء 4 رحلات طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا.

وأوضح ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هؤلاء السائحين سيقضون ما بين اسبوع واسبوعين للاستمتاع بالطبيعة الخلابة للمدينتين وجوهما الدافئ المشمس وشواطئها وأماكنها المفتوحة التي توفر مناخ صحي مثالي لهم.

Advertisements

وقد قامت المكاتب الداخلية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالمحافظة باستقبال هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية لتعريفهم بصورة أكبر علي مصر وحضارتها العريقة وأماكنها السياحية الرائعة والتي ليس لها مثيل.

فيما تستمر الرحلات السياحية الخارجية التي وصلت الي محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر في العودة الي بلادها بعد انتهاء مدة هذه الرحلات بمصر.

حيث غادرت الجمعة الماضية طائرتين من مطار شرم الشيخ إلى دولة أوكرانيا على متنهما 165 سائحاَ، وذلك بعد انتهاء رحلاتهم السياحية التي استمتعوا خلالها بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس، وذلك دون وقوع أية إصابة طوال فترة إقامتهم بمصر.

وأكد السائحون للوزير أنهم قضوا وقتا ممتعا بمدينة شرم الشيخ وكانوا في أمان، لافتين إلى أن مصر بجوها الدافئ وأماكنها المفتوحة والضوابط المقررة من الوزارة توفر مناخ صحي مثالي لرحلاتهم السياحية، وأنهم سيخبرون اصدقائهم وزملائهم عند عودتهم الي بلادهم عن مدي التزام الفنادق بضوابط السلامة الصحية التي أعلنتها مصر، وينصحوهم بالذهاب الى مصر في رحلات سياحية.