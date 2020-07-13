شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: جارٍ الانتهاء من 1128 وحدة بدار مصر المرحلة الثانية فى بدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 1128 وحدة سكنية (47 عمارة) بمشروع دار مصر، المرحلة الثانية بالحي المتميز بالمنطقة (G) بمدينة بدر، موضحاً أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت نحو 95 %، وسيتم تسليم الوحدات للفائزين بها في أقرب وقت.
وأشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه تم الانتهاء من التشطيبات الداخلية للوحدات والخارجية للعمارات وأعمال المرافق بالمشروع، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وأعمال الزراعة وأعمال النظافة، وغير ذلك ليكون الموقع العام جاهزاً بالتزامن مع تسليم الوحدات للحاجزين.
وفي سياق متصل، قام المهندس عمار مندور، بجولة تفقدية بموقع المشروع، يرافقه مسئولو جهاز المدينة، وذلك للإطمنان على سير العمل بالأعمال المتبقية، مؤكداً ضرورة الانتهاء من أعمال الزراعة وأعمال تنسيق الموقع والكهرباء في التوقيتات المحددة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإسكان: جارٍ الانتهاء من 1128 وحدة بدار مصر المرحلة الثانية فى بدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.