شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير العشوائيات: تلقينا تعليمات من الرئيس السيسى بالبدء فى حى الأسمرات 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول لايف جديد من صفحة ”الخليج 365”، قدمته شروق وجدى، تغطية إخبارية جديدة، خاصة حول افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع حى السمرات 3، من خلال لقاء مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات.

وقال المهندس خالد صديق رئيس الصندوق، إن المبالغ المالية التى وفرتها الدولة لقضية تطوير العشوائيات الدولة منذ عام 2014 ، والتى ستصل بنهاية العام الحالى 2020 إلى 38 مليار جنيه يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف.

وأشار مدير صندوق تطوير العشوائيات إلى أن حى الأسمرات 3 يعد استكمالا لمشروع مدينة الأسمرات، مشيرا إلى أنهم تلقوا تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالبدء فى تنفيذ حى الأسمرات 4 والتى لم تكن ضمن الخطة الموضوعة للمشروع.

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وأوضح صديق، أن المرحلة الثالثة مقامة على مساحة 62 فدان، يضم 7403 وحدة سنة، والعمارات عبارة عن أرضى و 9 أدوار، مشيرا إلى اختلاف نموذج المعمارى يختلف عن المرحلتين السابقتين، ويضم مسجد وكنسية ، ومنطقة خدمية، وملاعب وحمامات سباحة، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع 1.8 مليار جنية، وقدم الشكر إلى صندوق تحيا مصر لمساهمته بمبلغ 500 مليون جنيه.

وكشف أنه تم تسليم أكثر من 2000 وحدة سكنية من مشروع حى الأسمرات تم تسليمها حتى الآن، مؤكدا أنه بنهاية 2020 ستكون مصر خالية من العشوائيات الغير آمنة.

وأكد أنه خلال الفترة المقبلة إالى أنه كل شهر سيتم الانتهاء من مشروع للقضاء على العشوائيات، مشيرا إلى أنه مشوع الخيالة سيتم الانتهاء منه فى شهر أغسطس، ويضم 2520 وحدة فى مصر القديمة، ومشروع معا 4400 وحدة فى مدينة السلام على مساحة 500 فدان، ومشروعات أهالينا فى محور الطريق العرابى، ومشروع بشاير الخير 5 فى الإسكندرية، و4 مشروعات فى 4 مدن بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى مشروع فى حلايب وشلاتين وغيرها من المشروعات التى سيتم الاتهاء منها خلال الفترة المقبلة.