شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بأسوان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» بمحافظة أسوان.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللواء محمود شعراوي أشار إلى أن عدد القرى التي شملتها المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» داخل محافظة أسوان، وصلت إلى 11 قرية، باستثمارات تقدر بنحو 82 مليون، وعدد المستفيدين بلغ نحو 38626 مستفيدًا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تمت الإشارة إلى عدد من المشروعات المدرجة في عدد من القطاعات، ففي قطاع الصرف الصحي وصل عدد المشروعات إلى 7 مشروعات، فضلاً عن 12 مشروعًا لرفع كفاءة الإنارة العامة، إلى جانب مشروعين لرصف الطرق.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها بقرى المحافظة، وتلك التي يجري العمل عليها، تضمنت مشروعات لرفع كفاءة المنازل في قرى (الإيمان، وسنقاري، وسبيل العرب، والمنار، والحكمة، والكرامة، والإشراف، وأم عشيرة بوادي العلاقي، وخور أبوصبيرة، والشهامة).

وتضمنت المشروعات رفع كفاءة أعمدة الإنارة بمحافظة أسوان في كل من قرية الإيمان بتكلفة مليون وسبعمائة ألف جنيه، وقرية الاشراف بتكلفة مليون وأربعين ألف جنيه، وقرية سبيل العرب بتكلفة مليونين ومائة وستين ألف جنيه، وقرية الحكمة بتكلفة ثلاثة ملايين ومائة ألف جنيه، وقرى بحيرة ناصر توماس وعافية وتوشكى وبشاير الخير، بتكلفة ثمانية عشر مليونا وستمائة ألف جنيه، وقرية الكرامة بتكلفة مليونين وأربعمائة ألف جنيه، وقرية المنار بتكلفة مليونين وأربعمائة ألف جنيه، وقرية السنقاري بتكلفة ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، وقرية أبوصبيرة بتكلفة مائتى ألف جنيه، وقرية أم عشيرة وادي العلاقي بتكلفة مليون جنيه، وقرية الشهامة بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه.

وشملت المشروعات رفع كفاءة الصرف الصحي، بقرية الاشراف بتكلفة أربعة ملايين وأربعمائة ألف جنيه، وقرية بشاير الخير بتكلفة ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف جنيه، وقرية الكرامة بتكلفة خمسة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، وقرية أم عشيرة بوادي العلاقي بتكلفة مليونين ومائتى ألف جنيه، وقرية الحكمة بتكلفة تسعة ملايين ومائة ألف جنيه، وقرية المنار بتكلفة خمسة ملايين ومائتى ألف جنيه، وقرية الإيمان بتكلفة ستة ملايين ومائة ألف جنيه.

وكذا تضمنت المشروعات التي تم تنفيذها بقرى المحافظة، وتلك التي يجري العمل عليها، مشروعات رفع كفاءة ورصف الطرق بقرية السنقاري بتكلفة 6 ملايين جنيه، وقرية الحكمة بتكلفة مليون جنيه.

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