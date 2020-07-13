شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز «٦ أكتوبر» يقود حملات مكبرة لإزالة المخالفات والتعديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسؤولو الجهاز، حملات لإزالة المخالفات والإشغالات والتعديات بعدة مناطق بالمدينة.

أسفرت الحملات عن إزالة عدة مخالفات والتي تمثلت في مخالفة المخطط العام وزيادة النسبة البنائية للخدمات بتنفيذ كافتيريتين وملحقاتهما بأحد الكومباوندات السكنية، وكذا إزالة الإشغالات والمخالفات بالحي الثانى عشر (شارع كان كان)، وفض الأسواق العشوائية والباعة الجائلين بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، والأمن المركزي، والمطافئ، وشرطة ومباحث التعمير.

ووجه رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، مسؤولو جهاز المدينة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط واستعادة حقوق الدولة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة والتعديات على الطريق العام، ومخالفة النشاط.

وأكد «الشربيني» على استمرار الحملات للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة ومنع مخالفات البناء، وأن جهاز المدينة لن يتهاون في التصدي لأي مخالفات، وسيتم إزالتها على الفور لردع المخالفين وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وطالب المهندس شريف الشربيني، قاطني مدينة 6 أكتوبر بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالبناء، مشدداً على أنه سيتم تنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التي تنفذ بعد صدور القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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