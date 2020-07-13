وزير الإسكان: جارٍ الانتهاء من تنفيذ 1128 شقة بـ"دار مصر" في مدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 1128 وحدة سكنية (47 عمارة) بمشروع دار مصر، المرحلة الثانية بالحى المتميز بالمنطقة (G) بمدينة بدر، موضحاً أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت نحو 95%، وسيتم تسليم الوحدات للفائزين بها في أقرب وقت.

وأشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، في بيان اليوم الاثنين، إلى أنه تم الانتهاء من التشطيبات الداخلية للوحدات والخارجية للعمارات وأعمال المرافق بالمشروع، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وأعمال الزراعة وأعمال النظافة، وغير ذلك ليكون الموقع العام جاهزاً بالتزامن مع تسليم الوحدات للحاجزين.

وتفقد المهندس عمار مندور، موقع المشروع، يرافقه مسؤولو جهاز المدينة، وذلك للإطمئنان على سير العمل بالأعمال المتبقية، مؤكداً ضرورة الانتهاء من أعمال الزراعة وأعمال تنسيق الموقع والكهرباء في التوقيتات المحددة.​