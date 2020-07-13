وزارتا الرياضة والنقل تطلقان الحملة القومية للتوعية بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تطلق وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة النقل، الحملة القومية للتوعية بمخاطر فيروس كورونا المستجد، وطرق الوقاية داخل محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية بمشاركة مجموعات من الشباب المتطوعين، وذلك فى ضوء التعايش مع الأزمة، والتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات والتدابير اللازمة لمجابهة انتشار الفيروس.

وتنطلق المبادرة فى محطات مترو الأنفاق داخل الخطوط الثلاثة، ومحطة سكك حديد مصر، ومحطات سكة حديد الدلتا والصعيد؛ لتوعية المواطنين بتجنب الازدحام، والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، والالتزام بقرار ارتداء الكمامات حيث أثبتت الدراسات فاعلية تلك الاجراءات فى الحد من انتشار الفيروس.

ومن المقرر أن يتواجد الشباب المتطوعون المشاركون بالحملة داخل المحطات المحددة فى فترة الذروة من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة الثالثة عصرًا مع التزامهم بكافة التدابير اللازمة للحفاظ على سلامتهم والوقاية من العدوي.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحرص الشباب على المشاركة المجتمعية الفاعلة، والعمل على خدمة المواطنين وتوعيتهم بفيروس كورونا المستجد، وحرصهم على المشاركة فى الأعمال التطوعية فى تطهير وتعقيم النجوع والقري والمدن خلال فترة ظهور الفيروس، وكذا مشاركتهم فى حملات توعية المواطنين وحثهم على الالتزام بالاجراءات الاحترازية عقب قرارات الدولة بعودة الأنشطة تدريجياً فى مختلف القطاعات.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تبني مبادرات الشباب البناءة الهادفة إلى خدمة المجتمع والارتقاء به، وتقديم الدعم والمساندة لتلك المبادرات التى تساهم فى تحقيق عملية التنمية؛ وتأكيداً على الدور الحيوي للشباب داخل المجتمع، مشيراً إلى تعاون الوزارة مع مختلف الجهات والوزارات والمؤسسات المعنية فى تنفيذ مبادرات التوعية بفيروس كورونا المستجد، في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الفيروس وفق الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.