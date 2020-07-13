القسط يبدأ من 2000 جنيه.. الإسكان تطرح 2271 شقة بنظام التمويل العقاري على 20 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتوسطي الدخل، في عدد من المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.

الطرح الجديد من صندوق الإسكان الاجتماعي يصل لـ2271 وحدة موزعة على مستوى 9 محافظات: وهي (القاهرة - الجيزة – القليوبية – المنوفية - الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا)، والمشروعات (دار مصر – جنة – سكن مصر).

وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الطرح الجديد من شقق دار مصر – جنة – سكن مصر، يتم تقسيطه على 20 عاما، وفقا لمبادرة البنك المركزي والتي يصل حجم التمويل بها لـ50 مليار لمتوسطى الدخل.

وأشارت إلى أن الأقساط لبعض الشقق تبدأ من 2000 جنيه، حيث يوجد شقق أسعارها تصل لـ 360 ألف، والفائدة 8% متناقصة.

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وأوضحت أن سعر الاقتراض الحالي للتمويل العقاري خارج المبادرة يبدأ من 16%، لكن المبادرة 8% متناقصة، وممكن توصل لـ3% ثابتة في بعض الشقق على 20 سنة.

وعن شروط التقديم قالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أي مواطن لم يستفد من مبادرات البنك المركزي مسبقا يمكن ان يتقدم في تلك الوحدات، ولكي يستفيد من الـ20 سنة سداد لابد أن يكون سنة 40 سنة أو أقل، لكن لو كان 50 سنة سيكون التقسيط على 10 سنوات للاقتراب من سن المعاش.

وتابعت: "تسليم الوحدات سيكون فوريا، فهي جاهزة للتسليم".



ولمعرفة خريطة طرح الشقق ونظم السداد ومواعيد الحجز والتقديم

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