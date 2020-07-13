شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى وخروج ١٠ مصابين بكورونا من عزل قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى قنا العام للحجر الصحى، عن خروج ١٠ حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا المستجد، معظمهم من كبار السن، بعد تماثلهم للشفاء.

قدم المتعافين، الشكر لإدارة المستشفى وأطقمها الطبية على جهودهم خلال فترة العلاج من فيروس كورونا.

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا، العام ان المستشفى واصلت تحقيق النتائج الإيجابية في التعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث تعافى ١٠ حالات جديدة وتم خروجهم من المستشفى بعد تعافيهم تماما.

وأشار الديب، إلى أن معظم المتعافين من كبار السن، حيث تتجاوز أعمار ٥ منهم ٧٠ عاما، وآخر ٨٣ عاما، وذلك بعد تلقيهم العلاج وفقاً لبرتوكول وزارة الصحة وقضائهم فترات زمنية متفاوتة بالمستشفى.