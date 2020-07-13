​برلماني يطالب القطاع الخاص بمشاركة الدولة في القضاء على العشوائيات

محمد اسماعيل - القاهرة - أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بتوجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التي تقطن فيها، وما حققته حتى الآن في هذا الملف، وأضاف أن الدولة تعمل حاليًّا على إعادة تصحيح الأوضاع بملف تطوير العشوائيات، وبدأت تتخذ آليات لمعالجتها.

وأوضح أنه طبقًا للبيانات الصادرة عن صندوق تطوير العشوائيات، فإن 40% من المسطح العمراني في مصر يندرج تحت تصنيف المناطق غير المخططة وخطة التطوير تتضمن 221 مدينة على مستوى الجمهورية بمساحة 417 ألف فدان منها 160 ألف فدان تعتبر مناطق غير مخططة ويسكنها حوالي 22 مليون مواطن.

وأوضح أن بعض المناطق العشوائية التى طورتها الدولة، لا تزال تفتقر لبعض الخدمات، مثل المدارس أو المستشفيات وغيرها، مطالبًا بمشاركة القطاع الخاص مع الدولة في ملف تطوير العشوائيات، خاصة بعد أن قطعت شوطًا كبيرًا وملموسًا في عدد كبير من المحافظات التي تعاني من العشوائيات.

وأضاف أن الدولة كانت لها اليد العليا في تطوير العشوائيات، ما شجّع المستثمرين والمطورين على التفكير بالدخول في مشروعات كبرى، خاصة عقب الإنجاز الكبير بمناطق مثلث ماسبيرو وغيرها.

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