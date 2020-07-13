شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس قداس عيد الرسل بوادى النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأحد، صلاتى لقان وقداس عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس (عيد الرسل)، فى كنيسة التجلى بمركز لوجوس البابوى فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

واقتصرت الصلاة على عدد من الأساقفة العموميين الذين شاركوا فى الصلاة وهم الأنبا دانيال أسقف المعادى سكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى والعباسية، كما حضر عدد من رهبان الأديرة وذلك اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من التجمعات.

وأقامت الكاتدرائيات والكنائس القبطية مساء السبت صلوات عشية عيد الآباء الرسل، وسط حضور شعبى محدود للغاية لا يتجاوز 25 فردا، كما أقامت أمس القداسات الإلهية للاحتفال بالعيد وترأس كل راعى كنيسة الصلاة فى كنيسته بمشاركة الآباء الكهنة فى الكنيسة وعدد قليل من الشعب. إلى ذلك قال الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا للأقباط الأرثوذكس،، إن ثانى يوم بعد أحد العنصرة هو صوم الرسل، لأن التلاميذ صاموا حتى يبدأوا الكرازة والتبشير فى جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن نهاية صوم الرسل تحل يوم 12 يوليو.