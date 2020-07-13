شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة طنطا يعود لممارسة مهام عمله بعد تماثله للشفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد الأستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الأحد، لممارسة مهام عمله من مكتبه بمقر إدارة جامعة طنطا، وذلك بعد انقضاء فترة العزل المنزلي، وظهور نتيجة التحاليل الخاصة به سلبية وتعافيه تماماً من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ومن جانبه، تقدم الأستاذ الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، والنواب والعمداء، وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين، بخالص التهنئة للأستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة بمناسبة تماثل سيادته في الشفاء بعد اصابته بفيروس كورونا.

كما تقدم الدكتور كمال عكاشة بخالص الشكر لكل من وقف إلى جواره وساهم في سرعة التماثل للشفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور كمال عكاشة، وخلال فترة العزل كان يعقد اجتماعات يومية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة ملفات العمل.