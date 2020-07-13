مصر للطيران تمنح العاملين بالقطاع الطبى تخفيض 20% على الرحلات الدولية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الشركة الوطنية مصرللطيران تقديم تخفيض بنسبة 20%على الرحلات الدولية و10% على الرحلات الداخلية لحاملي بطاقات العضوية السارية بنقابتي الأطباء والتمريض.
وأضافت «إن القرار يأتي دعما من وزارة الطيران المدني لجيش مصر الأبيض وتقديراً من مصرللطيران للجهود المبذولة من الأطقم الطبية من الأطباء وهيئة التمريض في مواجهة جائحة فيروس كورونا».
وأوضحت، أن ذلك على التذاكر الصادرة من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة بأنحاء الجمهورية وحول العالم، أو من خلال مركز الاتصالات 1717 / 090070000.
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