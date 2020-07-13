سيارتا إطفاء تخمدان حريق مخلفات بمحيط كلية الزراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق محدود في كمية مخلفات بجوار كلية الزراعة في محافظة الجيزة، منذ قليل. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بمحيط كلية الزراعة. دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة النيران، والبدء في عملية التبريد لمنع تجدد الحريق. تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

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